Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Резкое потепление придет в Москву к концу недели 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде на неделю с 16 по 23 апреля.
По словам синоптика, в некоторых регионах России, в том числе центральных, воздух может прогреться до 20 градусов тепла и выше.
Тепло придет и в Москву, но лишь к концу недели. В среду температура не превысит десять градусов выше нуля по причине порывов северного ветра. В четверг выпадут осадки в виде дождя, но уже в пятницу начнется потепление, а к воскресенью ожидается плюс 17 градусов.
Вечерняя Москва: последние новости
Еще около 30 домов в Москве планируют начать строить до конца 2019 года Электрички будут делать дополнительные остановки 21 и 28 апреля Завершено строительство перегонного тоннеля Большой кольцевой линии метро
Новости Москвы , Погода , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским61
«Состояние очень тяжелое»: раскрыты детали госпитализации Быкова111
Мертвые утки: за что выслали российских дипломатов31
Артиллеристы ЧФ подготовились к авиаударам по Крыму10
Подозрение на инсульт: Дмитрий Быков впал в кому146
Видео
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Медведь в Оренбургской области вышел на прогулку
Общество
Дети устроили заплыв на плотах на детской площадке
Общество
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским
В мире Украина
«Мне сказали, что я пьян». Панкратова-Черного сняли с рейса
Общество
«Состояние очень тяжелое»: раскрыты детали госпитализации Быкова
Общество Шоу-бизнес
«С пузом и седой»: скандал Гузеевой с мужем вырезали из эфира
Шоу-бизнес
Неудавшиеся киллеры: Зеленского хотели «убить»
Украина В мире
700 миллионов евро: как помогли Нотр-Даму
В мире
Артиллеристы ЧФ подготовились к авиаударам по Крыму
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение