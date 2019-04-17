Резкое потепление придет в Москву к концу недели

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде на неделю с 16 по 23 апреля.

По словам синоптика, в некоторых регионах России, в том числе центральных, воздух может прогреться до 20 градусов тепла и выше.

Тепло придет и в Москву, но лишь к концу недели. В среду температура не превысит десять градусов выше нуля по причине порывов северного ветра. В четверг выпадут осадки в виде дождя, но уже в пятницу начнется потепление, а к воскресенью ожидается плюс 17 градусов.