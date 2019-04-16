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Московская неделя предпринимательства пройдет с 27 по 31 мая 

ТАСС + ещё 7 16 апреля 2019
Власти столицы проведут Московскую неделю предпринимательства с 27 по 31 мая на "ВТБ-Арене", сообщил во вторник в своем Twitter мэр города Сергей Собянин.
"Приглашаю москвичей на Московскую неделю предпринимательства. Крупнейшее деловое событие для малого и среднего бизнеса столицы пройдет с 27 по 31 мая. Там можно будет познакомиться с успешными бизнесменами, получить консультации, найти деловых партнеров", — написал мэр.
Ожидается, что в мероприятии примут участие 300 спикеров и экспертов и более 60 тыс. участников.
В рамках недели запланировано шесть мероприятий — предпринимательский форум, московский международный форум по франчайзингу, Moscow fashion summit, бизнес-интенсив "Трансформация-6", конференция Startup Village, выставка модной индустрии Be in open.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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