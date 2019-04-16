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Школу на 1900 мест откроют в Левобережном 

Вечерняя Москва + ещё 5 5 часов назад
Фото: vm.ru
На территории района Левобережный, расположенного на севере Москвы, в 2020 году откроют школу на 1900 мест. Образовательное учреждение площадью около 12 тысяч квадратных метров станет одним из самых крупных в городе.
В школе оборудуют отдельные входы для учеников старших, средних и начальных классов. Кроме того, в здании будет находиться актовый зал на 900 мест, кабинеты робототехники и фотостудия. Кроме учебных кабинетов здесь расположат игровые комнаты, предназначенные для групп продленного дня.
— Чтобы у ребят было больше места для игр и учебных занятий, здания образовательных учреждений станут просторнее. В них будут более удобные классы, актовые залы, — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
На территории рядом с образовательным учреждением появятся зоны отдыха, баскетбольная площадка, футбольное поле, беговые дорожки и тренажеры. Пространство озеленят с помощью газонов, цветников, кустарников и деревьев, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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Новости Москвы , Пожары , Андрей Бочкарев , Москва
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