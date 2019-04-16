Полицейские назвали самые «криминальные» станции метро Москвы

Пресс-служба Управления внутренних дел на Московском метрополитене рассказала, какие станции столичной подземки можно назвать самыми опасными с точки зрения количества произошедших там в 2018 году правонарушений и преступлений.

В топ самых «криминальных» станций метро вошли Комсомольская, Киевская, Таганская, Павелецкая, Белорусская. Во всех пяти случаях полицейские отмечают закономерность: данные станции являются крупными пересадочными узлами, где всегда многолюдно, чем нередко пользуются преступники.

В целом в 2018 году в столичной подземке было совершено 1175 преступлений, почти половина — 507 — кражи. Больше всего краж зафиксировано на Замоскворецкой, Кольцевой, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линиях.

При этом 92 процента преступлений, совершенных в метрополитене, раскрыты, сообщают «Известия».

Напомним, ранее пресс-служба Главного управления МВД РФ по городу Москве сообщила о снижении уровня преступности на территории столичного метрополитена на 55,4 процента в период с 2014 по 2018 годы. Кроме того, отмечена тенденция к падению количества тяжких и особо тяжких преступлений.