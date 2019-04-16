Кулинарные школы откроют в Москве на фестивале «Пасхальный дар»

Девять кулинарных школ будут работать в рамках фестиваля "Пасхальный дар" с 25 апреля по 5 мая, сообщает пресс-служба Оргкомитета цикла мероприятий "Московские сезоны".

На бесплатных занятиях желающих научат украшать пасхальные яйца, готовить традиционные пасхальные угощения и другие блюда. Школы будут находиться на площади Революции, на улицах Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Святоозерская, на Ореховом бульваре, на бульваре Дмитрия Донского и на площади Юности в Зеленограде.

Участвовать в мастер-классах приглашают детей от 6 лет. А в павильоне на Тверской площади научиться готовить смогут и дети, и взрослые.

На площади Революции юных гостей фестиваля научат печь традиционные куличи, имбирное печенье, ягодный пирог коблер, а также готовить творожную пасху с ягодами.

На площади Юности в Зеленограде будет работать "Поварская школа", где дети смогут испечь румяный яблочный пирог, приготовить творожную пасху с изюмом, узнать старинный рецепт приготовления толокна.

В "Пасхальной кондитерской" на бульваре Дмитрия Донского можно будет сделать не только традиционные пасхальные куличи, но и шоколадные кексы с вишневой начинкой. Гости также раскрасят пасхальные яйца с помощью ярких ниток мулине и луковой шелухи и научатся украшать их "кружевами" из сахарной пудры.

В "Студии вкуса" на Городецкой на кулинарных мастер-классах дети узнают рецепт "разноцветной" творожной пасхи с вареньем и праздничного пудинга из семян чиа и фруктов. В кулинарной школе "Пасха и куличи" на Митинской улице можно попробовать испечь румяные пироги с грибами и мясом, необычные пасхальные кексы, маковые куличи, "крестовые булочки" с клюквой и другое.

На Тверской площади взрослых и детей обучат различным способам украшения пасхальных яиц и пригласят поучаствовать в приготовлении праздничной выпечки. С 25 по 27 апреля профессиональный повар покажет, как приготовить традиционные весенние "булочки-жаворонки". А с 28 апреля здесь будут печь мини-куличи, которые гости смогут украсить сливочной помадкой, фисташковой глазурью или цветами из крема!

Занятия в кулинарной школе на Тверской площади будут продолжаться с 12:00 до 18:00. В остальных восьми кулинарных студиях мастер-классы пройдут с 15:00 до 18:45 по будним дням и с 12:00 до 18:45 по выходным.

Ежегодный весенний фестиваль "Пасхальный дар" будет проходить на 250 площадках столицы. Все желающие смогут пожертвовать деньги, сделать подарки нуждающимся и узнать о работе благотворительных фондов. Кроме того, 5% оборота торговли, которая будет осуществляться на площадках фестиваля, перечислят на общий счет, затем собранные средства распределят между благотворительными фондами.

На фестивале проведут 60 бесплатных экскурсий. Основная часть пройдет по местам, связанным с праздником Пасхи. Экскурсантам покажут старинные столичные храмы, расскажут о том, как несколько веков назад святили куличи и яйца.

Каждая прогулка будет длиться от полутора до двух часов. Поведают о городе и о празднике гиды известного проекта "Гуляем по Москве".