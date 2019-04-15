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Синоптики прогнозируют потепление до +19 °С в Московском регионе 

RT на русском + ещё 10 4 часа назад
Фото: ТАСС
В Московском регионе в выходные дни ожидается потепление до +19 °С. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос».
«Максимальная температура выходные дни может достичь +19 °С в области, в Москве температура достигнет +16… +18 °С», — сказал он.
Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве на неделе.
По её словам, погоду будет определять антициклон, в связи с чем ночи будут довольно холодные.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил НСН, что на европейскую территорию России «со Скандинавии надвигается антициклон».
RT на русском: последние новости
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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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