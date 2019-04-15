Синоптики прогнозируют потепление до +19 °С в Московском регионе

В Московском регионе в выходные дни ожидается потепление до +19 °С. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос».

«Максимальная температура выходные дни может достичь +19 °С в области, в Москве температура достигнет +16… +18 °С», — сказал он.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве на неделе.

По её словам, погоду будет определять антициклон, в связи с чем ночи будут довольно холодные.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил НСН, что на европейскую территорию России «со Скандинавии надвигается антициклон».