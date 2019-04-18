Дождь и до плюс 14 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

Небольшой дождь ожидается в Москве Подмосковье в четверг, температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, днем 18 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температурные показатели составят от 9 до 14 градусов тепла. Ветер западного направления сменится на северное и будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление в четверг будет выше нормального и составит 758 миллиметров ртутного столба.

«Колебания метеоэлементов нельзя назвать существенными и большинство жителей региона не ощутят негативного влияния погоды на свое самочувствие. А вот для метеочувствительных людей, особенно страдающих длительными хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, синдромом хронической усталости, даже незначительные изменения метеопараметров могут стать причиной недомогания и появления симптомов обострения основного заболевания. Недомогание могут испытывать и люди с патологиями сердца и сосудов», — предупредили специалисты.