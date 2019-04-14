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Некоторые «выделенки» Москвы полностью отдали автобусам 

News.ru + ещё 23 23 часа назад
Власти Москвы приняли решение перевести выделенные полосы на новый режим функционирования. На некоторых столичных магистралях они будут работать ежедневно, однако в выходные передвигаться по ним сможет только общественный транспорт.
Заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук заявил, что благодаря нововведению скорость движения автобусов, троллейбусов и электробусов вырастет на 30%. По субботам и воскресеньям время ожидания для пассажиров сократится, поездки станут быстрее и комфортнее.
Кроме того, нововведения приведут к снижению числа дорожно-транспортных происшествий на 20-25%.
С 14 апреля ежедневно будут работать полосы на Ленинском проспекте, на участке от проспекта Мира до Ярославского шоссе, на Можайском шоссе, улице Воздвиженка и Кутузовском проспекте. В выходные только общественный транспорт будет ходить по «выделенкам» на Нахимовском и Ломоносовском проспектах, Минской улице и на участке от Нижегородской улицы до Рязанского проспекта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Ранее News.ru писал, что столичный департамент транспорта не планирует вводить платные выделенные полосы на МКАДе. По мнению чиновников, эта мера является бессмысленной как с точки зрения безопасности дорожного движения, так и с точки зрения увеличения пропускной способности магистрали.
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Новости Москвы , Видео , Правительство Москвы , Москва
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