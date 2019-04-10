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Машинист сам потушил возгорание в московском метро 

Мослента + ещё 8 14 часов назад
Фото: РИА Новости
В тоннеле на Калужско-Рижской линии московского метрополитена произошло задымление из-за короткого замыкания в электрооборудовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Отмечается, что короткое замыкание кабеля на площади один погонный метр произошло в 15 метрах от станции «Академическая». Небольшое возгорание оперативно ликвидировал машинист поезда.
Никто не пострадал.
7 апреля сообщалось, что на станции московского метро «Чистые пруды» произошел пожар. Движение на этом участке подземки было временно приостановлено. Эвакуация пассажиров не потребовалась.
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