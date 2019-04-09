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Москвичам предрекли вторую весеннюю грозу 

Мослента + ещё 2 19 часов назад
Фото: РИА Новости
В столичном регионе прогнозируется вторая с начала весны гроза. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщается на портале «Метеоновости».
Согласно данным синоптиков, в среду, 10 апреля, московский регион будет пересекать холодный фронт циклона с Ленинградской области, в результате чего возможна грозовая деятельность.
Как утверждают специалисты, подобные явления могут наблюдаться в Москве и области в течение всего года, даже зимой. С наступлением весны они, как правило, сопровождаются дождями и сильным ветром.
Отмечается, что до этого гроза 10 апреля в Москве наблюдалась в 1954 году. В прошлом году она впервые была зафиксирована 17 апреля.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе прогремела первая в этом году весенняя гроза. Грозопеленгаторы зафиксировали грозу в районе Красногорска и Зеленограда в воскресенье, 24 марта, в 17:20.
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Новости Москвы , Погода , Ленинградская область
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