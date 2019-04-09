Москвичам предрекли вторую весеннюю грозу

В столичном регионе прогнозируется вторая с начала весны гроза. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщается на портале «Метеоновости».

Согласно данным синоптиков, в среду, 10 апреля, московский регион будет пересекать холодный фронт циклона с Ленинградской области , в результате чего возможна грозовая деятельность.

Как утверждают специалисты, подобные явления могут наблюдаться в Москве и области в течение всего года, даже зимой. С наступлением весны они, как правило, сопровождаются дождями и сильным ветром.

Отмечается, что до этого гроза 10 апреля в Москве наблюдалась в 1954 году. В прошлом году она впервые была зафиксирована 17 апреля.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе прогремела первая в этом году весенняя гроза. Грозопеленгаторы зафиксировали грозу в районе Красногорска и Зеленограда в воскресенье, 24 марта, в 17:20.