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На субботник в Москве вышли около 1,4 миллиона горожан 

Mos.ru + ещё 30 5 часов назад
Фото: Mos.ru
Они приводят в порядок дворы, улицы, парки, скверы, детские и спортивные площадки.
В столице проходит традиционный весенний субботник. Порядок в городе наводят около 1,4 миллиона москвичей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В субботнике задействовано около 10 тысяч единиц различной техники», — сказал он.
В городе промывают дороги, тротуары, дворы, парковки, фасады домов. Участники субботника расчищают газоны и подметают территории.
Петр Бирюков добавил, что во время субботника высадят около 2,5 тысячи деревьев и более 7,5 тысячи кустарников.
Второй общегородской субботник пройдет в Москве 20 апреля.
Месячник по весеннему благоустройству стартовал в Москве 1 апреля и продлится до конца месяца. За это время планируется привести в порядок дворы — убрать мусор, разбить цветники, обновить детские, спортивные и контейнерные площадки. В домах отремонтируют цоколи и фасады, входные двери, крыльца, подъезды и лестницы, подвалы и чердаки. Также планируется провести текущий ремонт дорог, обновить разметку, починить и покрасить дорожные ограждения и остановки общественного транспорта, помыть дорожные знаки и указатели.
Весенняя уборка: как пройдут субботники 13 и 20 апреля
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Новости Москвы , Погода , Петр Бирюков , Москва
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