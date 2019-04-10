Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более ста поликлиник модернизируют в Москве 

News.ru + ещё 7 18 часов назад
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Крупную программу капремонта внедрят в медучреждениях Москвы. До конца 2021 года в столице планируют привести в порядок около 135 поликлиник. В них обустроят зоны ожидания для пациентов, комнаты отдыха, а также будет завезено самое современное оборудование. График ремонта и ход работ будет обсуждаться с учётом мнения местных жителей.
Ремонт зданий будет проводиться в соответствии с новым стандартом московских поликлиник, чтобы пациентам было удобно в них находиться, а врачам — комфортно работать, — подчеркнул глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Как сообщает «Москва 24», за 9 лет в столице построили и отремонтировали 110 медучреждений. Больницы, роддома и станции скорой помощи оснастили современными аппаратами диагностики и эндоскопической техникой.
Ранее News.ru писал, что все детские поликлиники в России переведут в формат «бережливых» до конца 2020 года. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Сейчас в 40 регионах страны действуют уже 1147 медучреждений такого типа. Эта модель призвана сократить очереди и увеличить время работы конкретного врача с пациентом.
News.ru: последние новости
Задымление на оранжевой ветке метро не нарушило движение Однофамильцы космонавтов бесплатно посетят выставку на ВДНХ Чайки вернулись в Москву после зимовки
Комментарии1
Новости Москвы , Погода , Алексей Хрипун , Вероника Скворцова , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полковник развеял мифы о военных планах РФ5
ИГ взяло ответственность за выбитые стекла в городе РФ
Интернет и Big data изменят политическую жизнь в РФ4
ОАЭ нацелились на российский «Союз»1
Необходимо нанести удар: против США восстает больше стран3
Видео
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В ПАСЕ обратились к России с призывом
В мире Политика
В США произошла попытка госпереворота
В мире Конфликты
Россия пригрозила НАТО в Черном море
Армия Войска
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение