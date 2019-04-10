Более ста поликлиник модернизируют в Москве

Крупную программу капремонта внедрят в медучреждениях Москвы . До конца 2021 года в столице планируют привести в порядок около 135 поликлиник. В них обустроят зоны ожидания для пациентов, комнаты отдыха, а также будет завезено самое современное оборудование. График ремонта и ход работ будет обсуждаться с учётом мнения местных жителей.

Ремонт зданий будет проводиться в соответствии с новым стандартом московских поликлиник, чтобы пациентам было удобно в них находиться, а врачам — комфортно работать, — подчеркнул глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Как сообщает «Москва 24», за 9 лет в столице построили и отремонтировали 110 медучреждений. Больницы, роддома и станции скорой помощи оснастили современными аппаратами диагностики и эндоскопической техникой.