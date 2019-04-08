Центр организации дорожного движения предупреждают жителей столичного региона, что на этой неделе дорожная ситуация будет сложной. Рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Вечерний час-пик сдвинется на 16:00 и закончится не раньше 20:30. На сложный трафик повлияет не только ограничения на юго-востоке, но и визиты высшего уровня. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.
По возможности откажитесь сегодня от машины. Дорожная ситуация будет очень сложной. Вечерний час пик начнется уже в 16:00 и закончится не раньше 20:30. Кроме ограничений на юго-востоке на трафик повлияют международные визиты высшего уровня и погода — по прогнозу дождь и ветер. pic.twitter.com/FrbcLwhwaY— ЦОДД (@gucodd) 8 апреля 2019 г.