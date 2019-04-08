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Москвичей предупредили о раннем часе пик 

Вечерняя Москва 19 часов назад
Центр организации дорожного движения предупреждают жителей столичного региона, что на этой неделе дорожная ситуация будет сложной. Рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Вечерний час-пик сдвинется на 16:00 и закончится не раньше 20:30. На сложный трафик повлияет не только ограничения на юго-востоке, но и визиты высшего уровня. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.
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