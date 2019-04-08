Москвичей предупредили о раннем часе пик

Центр организации дорожного движения предупреждают жителей столичного региона, что на этой неделе дорожная ситуация будет сложной. Рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Вечерний час-пик сдвинется на 16:00 и закончится не раньше 20:30. На сложный трафик повлияет не только ограничения на юго-востоке, но и визиты высшего уровня. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.