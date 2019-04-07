Пернатые гостьи. Чайки вернулись в Москву после зимовки

Чайки вернулись в Москву после зимовки. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос".

По словам синоптиков, чайки прилетели с зимовки, хотя "еще не со всех озер, прудов и рек столичного региона сошел лед".

"В этом году это произошло примерно на неделю раньше обычных сроков", − подчеркнули эксперты.

Отмечается, что пернатые вернулись в столицу так рано, вероятно, из-за теплой погоды, которая установилась в центральной части Европейской России. В Москве мартовские температуры были почти на три градуса выше нормы, уточнили метеорологи. Начало апреля также радует солнечной погодой и умеренным теплом.

Кроме того, москвичам напомнили о народной примете: если чайка прилетела, то вскоре и лед сойдет. Старинное поверье совпадает с прогнозами синоптиков, согласно которым лед на водоемах исчезнет в первой половине следующей недели.

Ранее сообщалось, что в лесах столичного региона после зимней спячки проснулись ежи. Зоолог посоветовала не брать в руки голодных после долгого сна животных. Специалист из МГУ напомнила, что дикие ежи могут укусить и передать людям бешенство или другие заболевания.