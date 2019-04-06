Участок сиреневой ветки метро в Москве закрыли для пассажиров до 10 апреля

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" по просьбе департамента строительства закрылся в субботу до 10 апреля включительно для возведения Некрасовской линии. Поезда будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Пролетарская", сообщили ТАСС в столичном департаменте транспорта.

"По просьбе департамента строительства с 6 по 10 апреля включительно для пассажиров будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. Пока станции закрыты, просим пассажиров по возможности пользоваться другими линиями метро и Московским центральным кольцом (МЦК), пригородными электричками и наземным городским транспортом", — сказал собеседник агентства.

Департамент также рекомендует планировать поездки с учетом того, что путь в районе закрытого участка будет занимать больше времени.

"Мы понимаем, что данные изменения серьезно осложнят и поменяют привычную схему поездок, но это необходимо для скорейшего запуска Некрасовской линии метро, которую ждут 800 тыс. жителей с 1970-80-х годов", — отметил собеседник ТАСС.

По строительным нормам, такие работы требуют временного прекращения движения поездов. В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу 11 апреля в 05:30. С 6 по 10 апреля включительно поезда на сиреневой ветке между станциями "Планерная" и "Пролетарская" будут курсировать с увеличенными интервалами от двух до двух с половиной минут. Это связано с особенностями путевого развития: участки пути, которые в обычные дни используются для быстрого оборота поездов, будут недоступны в связи с закрытием. В течение этих пяти дней пассажиров будут перевозить только поезда "Москва".

Компенсационный транспорт

В период закрытия организуют сразу четыре бесплатных компенсационных маршрута наземного транспорта. На ряде районных маршрутов увеличат число автобусов и троллейбусов, добавят экспрессные рейсы, 14 регулярных маршрутов станут бесплатными.

Для поездок по городу жители юго-востока столицы могут воспользоваться железнодорожными платформами в районе закрытых станций. Центральная пригородная пассажирская компания предоставит бесплатный проезд на маршрутах компании — от железнодорожной станции "Текстильщики" до Курского вокзала, а также от станций "Ухтомская", "Косино", "Выхино", "Вешняки", "Люберцы-1" для проезда до Казанского вокзала, но с учетом большого количества пассажиров не рекомендуется в дни перекрытий ехать на станцию "Выхино" из других районов.

Жителям Вешняков и Некрасовки рекомендуется доехать до станций метро других линий, а жителям района Выхино-Жулебино — воспользоваться компенсационными маршрутами наземного транспорта.

"Ежедневно для помощи пассажирам около закрытых станций метро будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, а также сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" и ГУП "Мосгортранса". Они помогут построить оптимальный маршрут и разъяснят порядок работы общественного транспорта. Кроме того, на закрытых станциях, а также на станции "Пролетарская" для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники полиции, Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене", — уточнил собеседник агентства.

Ограничение движения

В период закрытия участка в районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Кузьминки, Рязанский, Печатники, Нижегородский и Выхино-Жулебино изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

"Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения и выбирать маршруты объезда. Полная схема ограничений размещена на Едином транспортном портале, вся информация также будет доступна на "Яндекс. Картах" и других навигационных сервисах", — отметил представитель департаменте транспорта.

Ограничения движения будут действовать с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля. Для приоритетного движения компенсационных маршрутов будут ежедневно работать обособленные выделенные полосы на Волгоградском проспекте, улицах Марксистская, Таганская, Нижегородская, Рязанском проспекте и дублерах Новорязанского шоссе.

Также будут закрыты съезды со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский проспекты, с основного хода улицы Нижегородская на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК), с внутренней стороны ТТК на Волгоградский проспект в направлении области, с дублера Волгоградского проспекта на улицу Люблинская в направлении центра, съезд с улицы Люблинская на дублер Волгоградского проспекта в направлении области. Движение по дублерам Лермонтовского проспекта и по Хвалынскому бульвару будет запрещено.