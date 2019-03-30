В Кремле и на Красной площади отключили свет на «Час Земли»

Кремль, Красная площадь и почти 2,2 тысячи зданий в Москве погрузились во тьму на 60 минут в ходе международной природоохранной акции "Час Земли", сообщает корреспондент РИА Новости.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В 2019 году акция пройдет в 13 раз. В 2018 году в "Часе Земли" приняли участие 188 стран и более двух миллиардов человек.

"К акции в этом году присоединились почти 190 стран мира. В России в акции приняли участие более 30 миллионов россиян не менее чем в 800 населенных пунктах. Город, жители которого были наиболее активны в ходе акции, получит статуэтку и звание "Столицы Часа Земли", — рассказали в WWF.

Кремль и МКС

"В Москве в этом году на час отключают архитектурную подсветку почти 2180 зданий, присоединятся к акции строения на улицах Новый Арбат и Тверская, павильоны ВДНХ, 15 парков, включая парк "Зарядье", в котором пройдет основная программа мероприятия", — рассказали в фонде.

Также погасла подсветка здания международного информационного агентства "Россия сегодня", которое выступает генеральным информационным партнером "Часа Земли".

"Час Земли" отмечают и на орбите. Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в субботу выключили свет в модулях российского сегмента МКС.

Россия — за природу

"Час Земли" катится волной по всей стране, от Камчатки до Калининграда. В десятках городов прошли флешмобы, велопробеги, концерты, световые шоу и другие праздничные мероприятия.

По всей России была выключена подсветка самых известных памятников архитектуры и центральных зданий, в том числе Эрмитажа , Петропавловской крепости и центральных мостов в Санкт-Петербурге, Нижегородского кремля, монумента "Родина-мать зовет" в Волгограде, здания мэрии в Екатеринбурге, Свято-Михайловского собора и музея Калашникова в Ижевске, "Грозный-сити" и здания правительства в столице Чечни.

Также погрузились в темноту здание Главпочтамта в Брянске, "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1", памятник " МиГ на взлете" в Перми, здание исполкома и ратуши в Казани, театр оперы и вокзал в Самаре, а также выключилась подсветка администраций и центральных зданий в Краснодаре, Владивостоке, Липецке, Томске, Тюмени, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Воронеже, Орле, Нижневартовске, Омске, Пензе, Набережных Челнах и десятках других российских городов.

Кроме того, в Мурманске начался акустический концерт при свечах, на Чукотке заповедник "Остров Врангеля" собрал жителей для обсуждения экологических проблем округа, в Архангельске и Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и Уссурийске студенты провели экологические викторины, в Новосибирске прошёл экологический субботник для бизнеса, в Самаре — забег с фонариками на 2019 метров.

Опрос россиян

В рамках кампании "Час Земли" на сайте 60.wwf.ru прошёл опрос на тему экологической ситуации в российских регионах и экологической просвещенности их жителей. Опрос обещает стать самым масштабным сбором мнений в истории акции, ведь ежегодно в акции принимают участие не менее 100 тысяч онлайн-пользователей. В ходе исследования планируется выяснить, какие экологические проблемы волнуют россиян и что они делают для их решения.

При этом, согласно опросу ВЦИОМ , результаты которого опубликованы на сайте центра, 56% опрошенных граждан России знакомы с акцией "Час Земли" (23% участвовали в ней, 33% слышали, но никогда ее не поддерживали). Никогда ранее не слышал об акции 44% респондентов.

По всему миру

"Час Земли" — самая массовая международная экологическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

Первыми "Час Земли" встретили жители островного государства Самоа, а завершится ход акции по планете на Островах Кука в Тихом океане. Следить за тем, что происходит в разных уголках планеты, можно на международном сайте: earthhour.org/live.

На один час свет гасят также и самые знаменитые мировые достопримечательности: египетские пирамиды, лондонский Биг-Бен и Вестминстерский дворец, Эйфелева башня в Париже, Колизей в Риме, собор Святого Семейства в Барселоне, Сиднейский оперный театр, Голубая мечеть в Стамбуле, афинский Акрополь, собор Святого Петра в Ватикане, Эмпайр-стейт-билдинг и Таймс-сквер в Нью-Йорке, Ниагарский водопад, международный аэропорт Лос-Анджелеса и многих других.

В этом году главная цель "Часа Земли" на международном уровне — привлечь внимание мировой общественности к стремительному сокращению биоразнообразия нашей планеты. Наряду с проблемой глобального изменения климата потеря биоразнообразия становится серьёзнейшей угрозой как для природы, так и для человечества.