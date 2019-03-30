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Пять станций красной ветки метро закрыли для пассажиров до 5 апреля 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Станции "Сокольники", "Красносельская", "Преображенская площадь", "Бульвар Рокоссовского" и "Черкизовская" Сокольнической линии Московского метрополитена закрыли для пассажиров до 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщает пресс-служба подземки.
Власти Москвы уже закрывали данный участок с 16 по 23 февраля.
"В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет оcуществляться только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская", — говорится в сообщении.
Линия возобновит работу в обычном режиме 6 апреля с открытием метро.
Во время закрытия участка линии метро будет работать бесплатный маршрут КМ, отметили в пресс-службе. Автобусы проследуют от "Комсомольской" до "Черкизовской" с остановками у станций "Сокольники", "Красносельская" и "Преображенская площадь". В эти дни маршрут трамвая № 13 также будет бесплатным, он проходит от Метрогородка до Каланчевской улицы через станции метро "Преображенская площадь", "Бульвар Рокоссовского", "Сокольники", "Комсомольская" и "Красносельская". Также продолжат работу регулярные маршруты наземного транспорта.
В районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменится схема движения, а также будет ограничен проезд по десяткам улиц для обеспечения приоритетного проезда городскому общественному транспорту. Автомобили местных жителей сотрудники ГИБДД будут пропускать к домам при предъявлении документов.
"Закрытие участка линии организовано по просьбе Департамента строительства города Москвы для завершения строительства тоннелей северо-восточного участка БКЛ. Часть этого участка проходит непосредственно под станцией "Сокольники". По строительным нормам при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов", — говорится в сообщении пресс-службы.

О Большой кольцевой линии

БКЛ — строящаяся линия московского метро, на схеме обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2021-2022 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и МЦК.
На северо-восточном участке БКЛ расположатся шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".
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Новости Москвы , ГИБДД , Правительство Москвы
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