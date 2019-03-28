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Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии метро 

Москва24 + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сбой в движении поездов произошел на зеленой линии метро. Об этом сообщает столичный метрополитен в своем аккаунте в Twitter.
"На Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов", — указали в пресс-службе подземки. Уточняется, что интервалы увеличены по техническим причинам.
Ранее сообщалось, что в субботу, 30 марта, закроют станцию метро "Каховская". Предполагают, что она не будет действовать до окончания строительства участка Большой кольцевой линии в 2020 году. За это время "Каховскую" включат в состав БКЛ, обновят настенную облицовку, платформы и пути.
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