Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии метро

Сбой в движении поездов произошел на зеленой линии метро. Об этом сообщает столичный метрополитен в своем аккаунте в Twitter.

"На Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов", — указали в пресс-службе подземки. Уточняется, что интервалы увеличены по техническим причинам.

Ранее сообщалось, что в субботу, 30 марта, закроют станцию метро "Каховская". Предполагают, что она не будет действовать до окончания строительства участка Большой кольцевой линии в 2020 году. За это время "Каховскую" включат в состав БКЛ, обновят настенную облицовку, платформы и пути.