Первый концерт в обновленном зеленом театре ВДНХ будет бесплатным

Концерт пройдет 14 июня​. Обновленный зал вместит до трех тысяч зрителей.

Зеленый театр ВДНХ откроется после трехлетней реставрации. Первый концерт на обновленной сцене пройдет 14 июня. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в «Твиттере».

14 июня откроем на лето легендарный Зеленый театр #ВДНХ. Будет бесплатный концерт. Пригласили известных музыкантов: Антона Беляева и Therr Maitz, "Мою Мишель", дуэт Two Siberians, группу Sirotkin. Осенью продолжим реставрацию театра. А тут — регистрация: https://t.co/tfbJVfNr02— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 июня 2019 г.

Концерт начнется в 20:00. В честь открытия мероприятие будет бесплатным. Для входа достаточно пройти предварительную регистрацию, принести с собой распечатанный билет или показать его на экране мобильного телефона. Перед гостями выступят группы Therr Maitz и «Моя Мишель», дуэт Two Siberians, а также Sirotkin.

Всего в течение сезона на сцене зеленого театра ВДНХ дадут более 50 концертов. Обновленный зрительный зал вместит около трех тысяч человек. Для удобства гостей изменена система рассадки. Теперь при покупке билета вместо определенного сектора зритель может выбрать конкретный ряд и место.

Сергей Собянин добавил, что после закрытия летнего сезона реставрация театра будет продолжена.