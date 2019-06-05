Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый концерт в обновленном зеленом театре ВДНХ будет бесплатным 

Mos.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Mos.ru
Концерт пройдет 14 июня​. Обновленный зал вместит до трех тысяч зрителей.
Зеленый театр ВДНХ откроется после трехлетней реставрации. Первый концерт на обновленной сцене пройдет 14 июня. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в «Твиттере».
Концерт начнется в 20:00. В честь открытия мероприятие будет бесплатным. Для входа достаточно пройти предварительную регистрацию, принести с собой распечатанный билет или показать его на экране мобильного телефона. Перед гостями выступят группы Therr Maitz и «Моя Мишель», дуэт Two Siberians, а также Sirotkin.
Всего в течение сезона на сцене зеленого театра ВДНХ дадут более 50 концертов. Обновленный зрительный зал вместит около трех тысяч человек. Для удобства гостей изменена система рассадки. Теперь при покупке билета вместо определенного сектора зритель может выбрать конкретный ряд и место.
Сергей Собянин добавил, что после закрытия летнего сезона реставрация театра будет продолжена.
Mos.ru: последние новости
Летний спорт на ВДНХ: чем заняться поклонникам активного отдыха на главной выставке страны Библиотеки приглашают прогуляться по исторической Москве Мини-курорт в черте города: в столичных парках открылись пляжи и бассейны
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно отношение украинцев к России266
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
Катастрофа SSJ-100: МЧС объяснило задержку6
Реконструирован полет разбившегося SSJ-100
Зеленский возмутил украинцев выступлением в НАТО26
Видео
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
03:58
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
В мире Украина
01:13
Перед ПМЭФ открылся легальный бордель
Общество
01:04
«Преподнесла внучка Лиды»: кто «отравил» Алибасова
Шоу-бизнес
10:17
Реконструирован полет разбившегося SSJ-100
Происшествия Катастрофы
01:12
В квартире чиновника нашли бордель
Происшествия
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
00:52
Оголтелые русофобы: кто устроил кризис в ПАСЕ
Политика
Путин и Си Цзиньпин проводят встречу в Москве
Политика
02:09
Атаку курдов на протурецких джихадистов показали на видео
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение