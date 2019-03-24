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Москвичей пригласили на спектакли в рамках проекта «Золотая маска» в городе» 

РИАМО 3 часа назад
Фото: официальный сайт "Золотой Маски"
Жители и гости столицы могут посмотреть театральные представления на улицах, площадях, в парках, музеях в рамках программы «Золотая маска» в городе», которая проходит сейчас в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Программа «Золотая маска» в городе» — это театральные представления на улицах и площадях, в парках, в музеях и на вокзалах, в библиотеках и офисных центрах. Таким образом, театр становится частью повседневной жизни, приближается к зрителям и самой широкой аудитории.
«В Москве сейчас идет проект «Золотая маска» в городе». Все желающие могут бесплатно увидеть новые постановки театральных коллективов. На некоторые спектакли нужна регистрация», — написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.
Программа «Золотая маска» в городе» проводится шестой год подряд.
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