Бирюлевскую линию метро начнут строить после 2025 года — Хуснуллин

Бирюлевскую линию метро начнут строить после 2025 года. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Сейчас мы прорабатываем градостроительную документацию и готовимся к строительству. Длина Бирюлевской линии составит ориентировочно 34 км, на ней разместится 14 станций. Участок Бирюлевской линии соединит станцию МЦК «ЗИЛ» и станцию «Кленовый Бульвар» Большой кольцевой линии метро, пройдет через Бирюлево и в дальнейшем выйдет на территорию Новой Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас приоритетом для метростроителей остается Большая кольцевая линия метро.