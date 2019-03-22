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Бирюлевскую линию метро начнут строить после 2025 года — Хуснуллин 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
Бирюлевскую линию метро начнут строить после 2025 года. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Сейчас мы прорабатываем градостроительную документацию и готовимся к строительству. Длина Бирюлевской линии составит ориентировочно 34 км, на ней разместится 14 станций. Участок Бирюлевской линии соединит станцию МЦК «ЗИЛ» и станцию «Кленовый Бульвар» Большой кольцевой линии метро, пройдет через Бирюлево и в дальнейшем выйдет на территорию Новой Москвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас приоритетом для метростроителей остается Большая кольцевая линия метро.
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