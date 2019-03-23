Аналитики сервиса «Яндекс. Недвижимость» изучили данные тепловых карт воздуха российской столицы за год и назвали районы, воздух в которых загрязнён больше, чем где-либо ещё.
Как уточняет РИА Новости, районами с самым загрязнённым воздухом в Москве стали Замоскворечье, Якиманка и Арбат.
Также в антирейтинг попали Таганский, Тверской, Мещанский и Даниловский районы, Хамовники.
По данным экспертов, одной из главных причин неблагоприятной экологической обстановки в городе является автотранспорт.
В свою очередь, районами-лидерами по чистоте воздуха в Москве, стали в том числе Силино, Кунцево, Внуково, Некрасовка, Ново-Переделкино, Куркино.
В январе в Минприроды России сообщили, в каких регионах страны воздух наиболее загрязнён.