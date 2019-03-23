Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Яндекс» назвал районы Москвы с наиболее загрязнённым воздухом 

RT на русском + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Аналитики сервиса «Яндекс. Недвижимость» изучили данные тепловых карт воздуха российской столицы за год и назвали районы, воздух в которых загрязнён больше, чем где-либо ещё.
Как уточняет РИА Новости, районами с самым загрязнённым воздухом в Москве стали Замоскворечье, Якиманка и Арбат.
Также в антирейтинг попали Таганский, Тверской, Мещанский и Даниловский районы, Хамовники.
По данным экспертов, одной из главных причин неблагоприятной экологической обстановки в городе является автотранспорт.
В свою очередь, районами-лидерами по чистоте воздуха в Москве, стали в том числе Силино, Кунцево, Внуково, Некрасовка, Ново-Переделкино, Куркино.
В январе в Минприроды России сообщили, в каких регионах страны воздух наиболее загрязнён.
RT на русском: последние новости
В Москве рассказали о ходе строительства станции «Стромынка» Оборудование машин скорой помощи в Москве планируют обновить до конца 2020 года В честь Дня работника культуры некоторые музеи Москвы можно будет посетить бесплатно
Новости Москвы , Экология , Международный аэропорт Внуково , Яндекс , Минприроды , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Орейро попросила у Путина паспорт
Общество Политика
Побоище в бизнес-центре: что случилось в Москве
Происшествия
Названы финансовые подробности похорон Началовой
Шоу-бизнес
Кормухина рассказала о разговоре у гроба Началовой
Шоу-бизнес
Прощай, немытая Россия? Мамин срочно уезжает в США
Общество Статьи
«Не дождетесь»: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Украина
Зеленский назвал условие возвращения Крыма
В мире
Бомбардировщики США сымитировали атаку на Калининград
Армия Войска
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Политолог жестко оконфузился на шоу Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение