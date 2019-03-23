«Яндекс» назвал районы Москвы с наиболее загрязнённым воздухом

Аналитики сервиса «Яндекс. Недвижимость» изучили данные тепловых карт воздуха российской столицы за год и назвали районы, воздух в которых загрязнён больше, чем где-либо ещё.

Как уточняет РИА Новости , районами с самым загрязнённым воздухом в Москве стали Замоскворечье, Якиманка и Арбат.

Также в антирейтинг попали Таганский, Тверской, Мещанский и Даниловский районы, Хамовники.

По данным экспертов, одной из главных причин неблагоприятной экологической обстановки в городе является автотранспорт.

В свою очередь, районами-лидерами по чистоте воздуха в Москве, стали в том числе Силино, Кунцево, Внуково , Некрасовка, Ново-Переделкино, Куркино.