Столичные фонтаны готовят к запуску

ГБУ "Гормост" начало расконсервацию фонтанов и фонтанных комплексов Москвы , сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"ГБУ "Гормост" начало расконсервацию 69 фонтанов и фонтанных комплексов, находящихся в оперативном управлении учреждения", — цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Гасана Гасангаджиева.

Отмечается, что единственный фонтан, который на зиму укрывается куполом высотой 18 м и площадью 2300 кв. м, находится в государственном музее-заповеднике "Царицыно", его демонтаж начали в четверг. Работы планируют закончить в течение 10 дней, специалистам предстоит разобрать восемь составных частей купола весом 400 кг каждая.

В рамках подготовки к новому сезону на фонтанах проводится снятие накрывных элементов, пескоструйная очистка, промывка, покраска, переборка гранита, монтаж оборудования.