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Столичные фонтаны готовят к запуску 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: Михаил Грушин/ТАСС
ГБУ "Гормост" начало расконсервацию фонтанов и фонтанных комплексов Москвы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"ГБУ "Гормост" начало расконсервацию 69 фонтанов и фонтанных комплексов, находящихся в оперативном управлении учреждения", — цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Гасана Гасангаджиева.
Отмечается, что единственный фонтан, который на зиму укрывается куполом высотой 18 м и площадью 2300 кв. м, находится в государственном музее-заповеднике "Царицыно", его демонтаж начали в четверг. Работы планируют закончить в течение 10 дней, специалистам предстоит разобрать восемь составных частей купола весом 400 кг каждая.
В рамках подготовки к новому сезону на фонтанах проводится снятие накрывных элементов, пескоструйная очистка, промывка, покраска, переборка гранита, монтаж оборудования.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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