24 марта в столице будут работать бесплатно более 80 музеев

Москвичи и гости столицы смогут бесплатно попасть более чем в 80 столичных музеев 24 марта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Жители и гости столицы 24 марта, накануне Дня работника культуры (отмечается 25 марта — ред.), смогут бесплатно посетить музеи, галереи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры города Москвы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для этого не требуется предварительная запись. Исключением является краеведческий музей "Дом на набережной", попасть в который можно только после регистрации по телефону.