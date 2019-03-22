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24 марта в столице будут работать бесплатно более 80 музеев 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Москвичи и гости столицы смогут бесплатно попасть более чем в 80 столичных музеев 24 марта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Жители и гости столицы 24 марта, накануне Дня работника культуры (отмечается 25 марта — ред.), смогут бесплатно посетить музеи, галереи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры города Москвы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что для этого не требуется предварительная запись. Исключением является краеведческий музей "Дом на набережной", попасть в который можно только после регистрации по телефону.
"Акция приурочена ко Дню работника культуры. В ней участвуют 83 городские площадки. Бесплатно 24 марта можно будет посетить Музей Владимира Высоцкого, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей Булгакова, выставочный зал "Новый Манеж", Московский музей современного искусства, Музей космонавтики и многие другие", — рассказала порталу заммэра Наталья Сергунина.
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Новости Москвы , Наталья Сергунина , Марина Цветаева
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