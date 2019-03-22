Улицы рядом со станцией «Ховрино» в Москве благоустроят в 2019 году

Власти Москвы в 2019 году намерены провести благоустройство улиц Дыбенко и Базовская вблизи транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино" и одноименной станции метро, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

На улице Дыбенко располагаются конноспортивная база ЦСКА и небольшой сквер Березовая Роща, к которому примыкает Химкинский лесопарк. Отмечается, что после открытия станции метро "Ховрино" количество пешеходов на улице значительно увеличилось. В связи с этим был разработан проект благоустройства.

"Транзитную часть улицы от прогулочной отделят с помощью зелени — газонов, кустов и деревьев. Будут дополнительно сделаны дорожки из гранитной крошки. Их проложат именно в тех местах, где привыкли ходить люди", — цитирует портал заявление пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Как отметили в ведомстве, тротуары улицы планируется расширить, обустроить там велодорожку, которую покроют мелкозернистым асфальтобетоном. Специальная детская велодорожка протяженностью 500 м пройдет вокруг сквера Березовая Роща. Также запланировано обновление игровых и спортивных площадок, зон отдыха и уличных тренажеров, а также площадки для выгула собак.

Уточняется, что после реализации проекта благоустройства жилые дома на Базовской улице с ТПУ "Ховрино" свяжет удобный пешеходный маршрут. "Сейчас дорога до станции "Ховрино" проходит по неосвещенной территории мимо заброшенных промзон и гаражных кооперативов", — сказали в департаменте. На этой территории планируется оборудовать новый тротуар длиной 1,2 км, вдоль него установят около 70 энергоэффективных фонарей.

ТПУ "Ховрино"

Создание ТПУ "Ховрино" было начато в 2017 году после открытия одноименной станции метро и полностью завершится в 2020 году. Предполагается, что транспортно-пересадочный узел примет на себя основной поток пассажиров, отправляющихся в аэропорт "Шереметьево" или приезжающих оттуда наземным общественным транспортом. Кроме того, ТПУ станет пересадочной станцией для пассажиров пригородных поездов Октябрьской железной дороги, в том числе линии МЦД-3 "Зеленоград — Раменское".

По окончании всех работ в состав ТПУ "Ховрино" войдут одноименная станция Замоскворецкой линии метро, платформа "Ховрино-2" Октябрьской железной дороги, международный автовокзал Северные ворота, остойно-разворотная площадка общественного транспорта со зданием конечной станции, капитальный и плоскостной перехватывающие паркинги, пешеходные мосты через железнодорожные пути в район Западное Дегунино.