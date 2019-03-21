Новый парк появится на месте снесенной пятиэтажки в Зюзино

Новое общественное пространство с детской площадкой и спортивной зоной обустроят на месте снесенной пятиэтажки в столичном районе Зюзино. Об этом проинформировали на официальном сайте мэра Москвы

— Здесь сделают спортплощадки, установят детские игровые комплексы, оборудуют уголок тихого отдыха, — указано в сообщении.

Основными элементами нового парка станут детская площадка, место для игры в мини-футбол, уголок тихого отдыха для мам с грудными детьми и детский городок в виде двух больших игровых комплексов.

Кроме того, в новом общественном пространстве высадят 67 кустарников и 11 деревьев. Неподалеку, на пустыре, будет организована парковка — о ней просили местные жители.