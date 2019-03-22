Первый участок розовой ветки метро откроют в начале июня

Первый участок Некрасовской линии метро между станциями "Некрасовка" и "Косино" планируется открыть в начале июня, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире радиостанции "Москва FM".

На этом участке также расположены станции "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского". По словам Хуснуллина, эксплуатирующие службы метрополитена уже принимают и обживают помещения станций.

До конца этого года планируется завершить основные строительные работы на втором участке Некрасовской ветки от станции "Юго-Восточная" до "Нижегородской".

Протяженность Некрасовской линии метро превысит 15 километров, на ней расположится восемь станций. Технический запуск поездов по первому участку состоялся в прошлом году.

Новая ветка расположится в районах Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский. Она улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей юго-востока столицы и городского поселения Люберцы.

До конца 2019 года в Москве построят более 32 километров линий метро и 14 новых станций. По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, строительство станций Сокольнической линии завершится к концу весны.