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Первый участок розовой ветки метро откроют в начале июня 

Москва24 + ещё 3 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Первый участок Некрасовской линии метро между станциями "Некрасовка" и "Косино" планируется открыть в начале июня, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире радиостанции "Москва FM".
На этом участке также расположены станции "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского". По словам Хуснуллина, эксплуатирующие службы метрополитена уже принимают и обживают помещения станций.
До конца этого года планируется завершить основные строительные работы на втором участке Некрасовской ветки от станции "Юго-Восточная" до "Нижегородской".
Протяженность Некрасовской линии метро превысит 15 километров, на ней расположится восемь станций. Технический запуск поездов по первому участку состоялся в прошлом году.
Новая ветка расположится в районах Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский. Она улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей юго-востока столицы и городского поселения Люберцы.
До конца 2019 года в Москве построят более 32 километров линий метро и 14 новых станций. По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, строительство станций Сокольнической линии завершится к концу весны.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Москва
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