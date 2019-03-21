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Первый участок «розовой» ветки метро Москвы планируют открыть в начале июня 

РИАМО 1 час назад
Фото: © сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве станцию «Некрасовка» Некрасовской линии метро планируют открыть уже в начале лета, работы на ней завершены на 99%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Станция метро «Некрасовка» откроется уже в первых числах июня. Она готова на 99%», — сказал Хуснуллин в эфире радиостанции Москва.FM.
По его словам, участок из четырех станций готов на 98%.
Всего на Некрасовской линии разместятся восемь станций — «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».
«Розовая» ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Москва
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