Первый участок «розовой» ветки метро Москвы планируют открыть в начале июня

Москве станцию «Некрасовка» Некрасовской линии метро планируют открыть уже в начале лета, работы на ней завершены на 99%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Станция метро «Некрасовка» откроется уже в первых числах июня. Она готова на 99%», — сказал Хуснуллин в эфире радиостанции Москва.FM.

По его словам, участок из четырех станций готов на 98%.

Всего на Некрасовской линии разместятся восемь станций — «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

«Розовая» ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.