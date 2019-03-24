В Москве прошла акция «Ночь театров»

Акция "Ночь театров" проходит в ночь на 24 марта 2019 года на 76 площадках в Москве . В Центральном выставочном зале "Манеж", на основной площадке акции, прошли выступление оперных артистов театра "Геликон-опера", драматические постановки столичных театров, шоу театральных костюмов и многое другое, передает корреспондент ТАСС

Перед официальной частью открытия акции актеры Театра Луны и артисты Театра оперетты представили музыкальное представление, в конце которого они установили на сцене макет здания, напоминающего театр или "Манеж".

"Очень приятно всех вас видеть на церемонии открытия "Ночи театров", — приветствовал публику глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. — Сейчас праздник проходит не только в "Манеже", но и еще на 70 площадках по всему нашему городу. Всего на площадках помимо "Манежа" принимают участие более 10 тыс. зрителей, они придут на концерты, кинопоказы, творческие встречи. Сегодня здесь вы получите огромное количество впечатлений и эмоций, увидите самые разные театральные направления".

Он напомнил, что режиссером мероприятия выступил художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман

"Он будет начинать. Он сделал своим друзьям коварный номер, поскольку первый номер будет называться "Сон в опере". Сейчас вас будут полтора часа убаюкивать, что будут потом делать драматические артисты, трудно представить", — отметил Кибовский.

Глава департамента также подчеркнул, что "Ночь театров" покажет зрителям все, чем богата театральная Москва.

"Этот праздник — лишь возможность немного приоткрыть все то театральное разнообразие, которым мы богаты, вы сможете узнать что-то новое для себя, увидеть новых артистов, новые театры", — сказал он.

Богатство России

Бертман в свою очередь поблагодарил всю российскую публику за интерес к театру, благодаря которому, по его словам, 2019 год был признан Годом театра.

"Вы сделали нас популярными, необходимыми, мы должны вам очень многое за это", — отметил он.

Как считает художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз , русский театр является богатством России.

"Я вижу, что наш русский театр — это то, что мы можем предъявить во всем мире, в любой столице. Это покруче, чем нефть и газ", — подчеркнул он.

С приветственными словами к зрителям обратились также руководитель Центра имени Вс. Мейерхольда Виктор Рыжаков и художественный руководитель студии SounDrama Владимир Панков . После речей Кибовский установил последний необходимый элемент в макет театра, что ознаменовало начало акции.

Актеры были одеты в черно-белые наряды, украшенные серебряными элементами, использовали черные подушки со стразами — небо со звездами. Они также выходили в зал, танцевали со зрителями, дарили им цветы. Завершили свое выступление артисты песней "Подмосковные вечера".

Дефиле и трюки под музыку

Следующим на главной сцене "Манежа" прошел показ художника по костюмам "Театриума на Серпуховке" Виктории Севрюковой . Зрители увидели наряды из спектаклей "Волшебная лампа Аладдина", "Маугли", "Японская сказка. Меч самурая", "Волшебная мельница Сампо" и "Как дедушка стал привидением". Сопровождал показ номер на барабанах в исполнении артистов театра.

Актеры Театра Олега Табакова выступили с фрагментом спектакля "Брак 2.0". По сюжету, помещик Иван Васильевич Ломов ( Игорь Петров ) приехал к своему соседу, чтобы сделать предложение его дочери Наталье Степановне Чубуковой (Алена Лаптева), но из-за своей мнительности не может объясниться с девушкой. Узнав о намерениях пришедшего, Чубукова все-же добивается от него предложения руки и сердца.

"Я пришла в 22:30 и поразились тому, как здесь все устроено, все просто чудесно, — поделилась с ТАСС одна из гостей мероприятия Мирьяна Симундза, приехавшая в Москву из Нью-Йорка. — Мне понравилась постановка "Брак 2.0", она тонкая и смешная, почти все было понятно, особенно по интонациям". Другой гость мероприятия — Никита Белобородов — напротив, выделил номер оперных артистов. "Я пришел специально посмотреть на выступление "Геликон-оперы", я доволен, это мелодии, знакомые всем с детства, а потому уже любимые", — сказал он ТАСС.