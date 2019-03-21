В Москве пройдет восьмая «Мотовесна»

В первые выходные апреля в Москве прийдет «Мотовесна-2019» — уже восьмая по счету международная выставка техники для активного отдыха.

В этом году организаторы «Мотовесны» готовятся удивить посетителей рекордным по российским меркам количеством премьер и горячих новинок от производителей техники, экипировки и дополнительного оборудования.

В программе — премьерные стенды BMW, Honda, Harley-Davidson, Indian, Vyrus и Confederate. «Мотовесна» не обойдется без отечественной продукции: Ирбитский мотозавод покажет свежемодифицированные «Уралы», Завод имени Дегтярева похвастает концептом нового массового мотоцикла, а Hyperlook покажет, чем будет бороться с западными экипировочными брендами. И это далеко не исчерпывающий список участников выставки: об участии в «Мотовесне» также говорили представители Yamaha, MV Agusta, BRP, Bajaj, Baltmotors, Sym, BSE, Metzeler и Motul.

Гостей «Мотозимы» будут развлекать не только в павильонах, но и на улице: впервые в России здесь пройдут мотогонки в формате «Motul in Dust We Trust» — это зрелищный дрифт по овальной трассе, расположенной на площади столичного «Экспоцентра». Рядом пройдут показательные заезды звезд смежных дисциплин мотоспорта.

Кроме того, в рамках «Мотовесны-2019» пройдут уроки дорожной безопасности для детей и квест от Департамента транспорта Москвы, выставка картин и фотографий, мотоклубы и спортивные команды, туристическая экспозиция, рекордная техника с фестиваля скорости «Байкальская миля», фудкорт и многое другое.

«Мотовесна-2019» пройдет 5−7 апреля в ЦВК «Экспоцентр». За билетами на главную выставку техники для активного отдыха, а также за подробной информацией о мероприятии стоит заглянуть на официальный сайт выставки, а также на страницы «Мотозимы» в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.