Растаявший снег в столице отправят в городские водохранилища

В водохранилища Москворецкой системы после весеннего таяния снега, по предварительным расчетам гидрологов, дополнительно поступит 250 миллионов кубометров воды, сообщила пресс-служба "Мосводоканала"

По данным предприятия, сейчас свободная емкость московских водохранилищ составляет 390 миллионов кубометров.

"Это позволяет принять весь талый сток и избежать подтоплений близлежащих территорий", — говорится в сообщении "Мосводоканала".

Как указывается в нем, на время таяния снега предприятие вводит особый режим контроля качества природной воды, которая поступает на московские станции водоподготовки. Система мониторинга включает в себя более 90 постоянных точек, откуда специалисты несколько раз в сутки отбирают пробы воды для химического и бактериологического анализа.