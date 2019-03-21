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Растаявший снег в столице отправят в городские водохранилища 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
В водохранилища Москворецкой системы после весеннего таяния снега, по предварительным расчетам гидрологов, дополнительно поступит 250 миллионов кубометров воды, сообщила пресс-служба "Мосводоканала".
По данным предприятия, сейчас свободная емкость московских водохранилищ составляет 390 миллионов кубометров.
"Это позволяет принять весь талый сток и избежать подтоплений близлежащих территорий", — говорится в сообщении "Мосводоканала".
Как указывается в нем, на время таяния снега предприятие вводит особый режим контроля качества природной воды, которая поступает на московские станции водоподготовки. Система мониторинга включает в себя более 90 постоянных точек, откуда специалисты несколько раз в сутки отбирают пробы воды для химического и бактериологического анализа.
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Новости Москвы , Погода , Мосводоканал
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