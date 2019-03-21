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ЦОДД: Движение на ул. Маршала Голованова перекрыто в обе стороны из-за проседания дорожного полотна 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Движение на участке ул. Маршала Голованова перекрыто в обе стороны из-за проседания дорожного полотна, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.
«На ул. Маршала Голованова незначительное проседание дорожного полотна. Перекрыто движение в обоих направлениях от д. 1 до д. 5», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают оперативные службы.
«Для объезда надо развернуться у д. 5 и проехать по четной стороне ул. Маршала Голованова в сторону ул. Перерва», — заключили в пресс-службе.
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