В московском метро на неделю закроют пять станций красной ветки

Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена будут закрыты в период с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба метро.

Ограничения коснутся станций «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

«С 30 марта по 5 апреля включительно для пассажиров будут закрыты 5 станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 6 апреля с открытием метро», — говорится в сообщении.

Закрытие станций связано с завершением строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.

Во время закрытия участка Сокольнической линии метро будет работать бесплатный маршрут КМ. Бесплатным также станет маршрут трамвая №13.