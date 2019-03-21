Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московском метро на неделю закроют пять станций красной ветки 

Rambler News Service + ещё 8 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена будут закрыты в период с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба метро.
Ограничения коснутся станций «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
«С 30 марта по 5 апреля включительно для пассажиров будут закрыты 5 станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 6 апреля с открытием метро», — говорится в сообщении.
Закрытие станций связано с завершением строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.
Во время закрытия участка Сокольнической линии метро будет работать бесплатный маршрут КМ. Бесплатным также станет маршрут трамвая №13.
«Мы рекомендуем пассажирам выбирать маршруты поездок в объезд станции «Комсомольская» и отдавать приоритет станциям Московского центрального кольца, наземному городскому транспорту и компенсационным маршрутам», — добавили в пресс-службе метрополитена.
Rambler News Service: последние новости
В Москве из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности В здании на Проспекте мира в Москве произошел пожар В России спрогнозировали морозы до минус 30 градусов в апреле
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Сторонники Астаны и Нурсултана подрались в Казахстане
СНГ В мире
Мужчина заменил Петросяну Степаненко
Шоу-бизнес
«Многие артистки это пили»: из-за чего умерла Началова
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение