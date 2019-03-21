Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена будут закрыты в период с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба метро.
Ограничения коснутся станций «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
«С 30 марта по 5 апреля включительно для пассажиров будут закрыты 5 станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 6 апреля с открытием метро», — говорится в сообщении.
Закрытие станций связано с завершением строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.
Во время закрытия участка Сокольнической линии метро будет работать бесплатный маршрут КМ. Бесплатным также станет маршрут трамвая №13.
«Мы рекомендуем пассажирам выбирать маршруты поездок в объезд станции «Комсомольская» и отдавать приоритет станциям Московского центрального кольца, наземному городскому транспорту и компенсационным маршрутам», — добавили в пресс-службе метрополитена.