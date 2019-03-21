Стартует прием заявок на фестиваль «Пасхальный дар»

«Прием заявок от желающих поучаствовать в культурной, торговой и гастрономической программах «Пасхального дара» открывается в четверг и продлится до 7 апреля 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Участие в фестивале бесплатное. Заявки необходимо направить на электронный адрес: festival@torg.mos.ru. Телефон для справок: 8 (499) 120-28-89.

Традиционный благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в столице с 25 апреля по 5 мая. В прошлом году площадки фестиваля посетили рекордные 4,7 миллиона человек.