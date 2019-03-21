Горожане выбирают трамваи «Витязь‑Москва»

С момента запуска на линии трамваи нового поколения «Витязь-Москва» перевезли 95 миллионов пассажиров, всего в столице курсирует более 240 таких трамваев, сообщается на официальном сайте мэра города.

Инновационный транспорт начал следовать по городским маршрутам в 2017 году. В настоящее время в городе курсируют свыше 800 трамваев, из них более 240 — «Витязь-Москва». Они работают на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы. Еще более 100 трамваев нового поколения запустят на линиях до конца года.

Ожидается, что к 2024 году городской трамвайный парк будет полностью состоять из современных машин.