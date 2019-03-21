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В столице расцвели подснежники 

Р-Спорт + ещё 1 46 минут назад
Фото: ТАСС
Подснежники расцвели на природной территории в Москве — в заказнике "Долина реки Сетунь", они будут цвести всего две недели, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
"На территории природного заказника "Долина реки Сетунь" впервые встречен этой весной подснежник белоснежный. В пойме реки Сетунь на освободившемся от снега участке земли распустились эти замечательные первоцветы. Обнаружено всего три "кустика", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что цветет данный цветок всего две недели, а потом исчезает так же быстро, как и появился, остается только луковица в земле, которая будет ждать следующей весны.
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