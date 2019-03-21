В столице расцвели подснежники

Подснежники расцвели на природной территории в Москве — в заказнике "Долина реки Сетунь", они будут цвести всего две недели, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.

"На территории природного заказника "Долина реки Сетунь" впервые встречен этой весной подснежник белоснежный. В пойме реки Сетунь на освободившемся от снега участке земли распустились эти замечательные первоцветы. Обнаружено всего три "кустика", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что цветет данный цветок всего две недели, а потом исчезает так же быстро, как и появился, остается только луковица в земле, которая будет ждать следующей весны.