В Москву вернется зимняя погода

Согласно его заявлению, в пятницу, 21 марта, москвичей ждет зимняя погода.

Прогноз Тишковца появился на его странице в социальной сети.

— Ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, выпадет 25 процентов месячной нормы. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода, гололед. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, ухудшится видимость, — говорится в публикации специалиста.

Тишковец уточнил, в этот день выпадет до девять миллиметров осадков.