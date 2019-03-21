В Москву вернется зимняя погода 

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в скором времени в российской столице ухудшатся погодные условия.
Согласно его заявлению, в пятницу, 21 марта, москвичей ждет зимняя погода.
Прогноз Тишковца появился на его странице в социальной сети.
— Ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, выпадет 25 процентов месячной нормы. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода, гололед. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, ухудшится видимость, — говорится в публикации специалиста.
Тишковец уточнил, в этот день выпадет до девять миллиметров осадков.
— Погода — это стихия и нужно быть готовым ко всему, — отметил он.