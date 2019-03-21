Пригородные электрички перейдут на летнее расписание

Пригородные электрички шести направлений Московской железной дороги (МЖД) начнут курсировать по летнему расписанию с 31 марта. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

Изменения затронут Горьковское, Казанское, Киевское, Павелецкое, Рижское и Савеловское направления МЖД. В частности, запустят дополнительные 19 электричек и продлят маршрут следования 12 пригородных поездов. У 14 электричек изменится периодичность движения.

Как пояснили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), из-за начала дачного сезона в пригородных поездах увеличивается количество пассажиров по пятницам и в выходные.

Узнать обо всех изменениях в расписании можно на официальном сайте ЦППК.