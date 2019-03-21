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Шоколад, авто и космос: москвичам покажут закрытые предприятия города 

Вечерняя Москва + ещё 4 3 часа назад
Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"
28 марта в столице впервые стартует акция «Открой#Моспром». В течение трех дней все желающие смогут посетить одиннадцать крупнейших городских предприятий и узнать секреты производства тортов, лимонадов, автомобилей и даже космических спутников.
Программа «Открой#Моспром» — это более 70 экскурсий продолжительностью около часа по самым увлекательным и, как правило, закрытым для посторонних глаз и при этом наиболее полезным с точки зрения потребителей заводам и фабрикам.
— Наша цель — сформировать устойчивый интерес к столичной промышленности у молодежи, — утверждает заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. — Во время посещения предприятий гости смогут оценить, какие современные технологии внедряют предприятия нашего города, а также узнать о требованиях к действующим и перспективным квалификациям специалистов.
Акция приглашает на производства самых разносторонних предприятий. Так, посетители одного из крупнейших кондитерских цехов узнают о том, как варить шоколад из какао-бобов и из чего делали сладости в прошлые века. Специалисты Государственного научного центра «НАМИ» расскажут о методике тестирования моделей российских и советских авто. А те, кто решит отправиться в Научно-производственную корпорацию «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы», своими глазами увидят процесс сборки спутников.
— В Москве работают заводы с уникальной историей, современным оборудованием и высокотехнологичной качественной продукцией, — говорит руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. — Посетители смогут узнать об особенностях производства, а также поучаствовать в увлекательных мастер-классах профессионалов в той или иной отрасли.
Акция «Открой#Моспром» продлится до 30 марта.

ТОП-5 ИНТЕРЕСНЫХ И БЕСПЛАТНЫХ МЕСТ СТОЛИЦЫ

1. Парк искусств «Музеон» — это выставочная площадка под открытым небом, представляющая множество интерактивных зон, экспозицию скульптур из камня и дерева, а также уютную прогулочную зону. Кроме того, это место постоянных концертов начинающих музыкантов и звезд сцены, лекторов и уличных театров. Здесь же находится кинотеатр под открытым небом.
2. Галерея «Метро», расположенная на станции «Выставочная», — это абсолютно открытое выставочное пространство, где несколько раз в год демонстрируются различные фотографические и художественные коллекции. Здесь можно как скоротать время в ожидании знакомых, так и целенаправленно ознакомиться с необычными проектами.
3. Центр современного искусства «Винзавод» сейчас используется как одна из крупнейших выставочных площадок Москвы и одно из самых популярных мест среди столичной молодежи. Первоначально местные залы использовались исключительно в качестве галерей. Однако со временем в инетрактивных шоу, фестивалях и ярмарках стали задействоваться все представители творческих профессий.
4. Смотровая площадка Российской академии наук — отличная альтернатива платным аналогам. Расположенная на высоте 60 ветров, она демонстрирует потрясающую панораму столицы с видами на Андреевский монастырь, памятник Юрию Гагарину, набережные Москвы-реки, небоскребы «Москвы-Сити» и шпиль Московского государственного университета.
5. Крутицкое подворье — абсолютно бесплатный, но при этом грандиозный памятник архитектуры прошлых столетий, расположенный в центре Москвы. Знатоков привлекает непростая история этого места, москвоведов — необычная архитектура, а простых горожан — возможность отвлечься от привычной суеты и просто отдохнуть.
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Новости Москвы , Юрий Гагарин , Владимир Ефимов , Александр Прохоров , МГУ , РАН , Москва
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