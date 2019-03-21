Шоколад, авто и космос: москвичам покажут закрытые предприятия города

28 марта в столице впервые стартует акция «Открой#Моспром». В течение трех дней все желающие смогут посетить одиннадцать крупнейших городских предприятий и узнать секреты производства тортов, лимонадов, автомобилей и даже космических спутников.

Программа «Открой#Моспром» — это более 70 экскурсий продолжительностью около часа по самым увлекательным и, как правило, закрытым для посторонних глаз и при этом наиболее полезным с точки зрения потребителей заводам и фабрикам.

— Наша цель — сформировать устойчивый интерес к столичной промышленности у молодежи, — утверждает заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. — Во время посещения предприятий гости смогут оценить, какие современные технологии внедряют предприятия нашего города, а также узнать о требованиях к действующим и перспективным квалификациям специалистов.

Акция приглашает на производства самых разносторонних предприятий. Так, посетители одного из крупнейших кондитерских цехов узнают о том, как варить шоколад из какао-бобов и из чего делали сладости в прошлые века. Специалисты Государственного научного центра «НАМИ» расскажут о методике тестирования моделей российских и советских авто. А те, кто решит отправиться в Научно-производственную корпорацию «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы», своими глазами увидят процесс сборки спутников.

— В Москве работают заводы с уникальной историей, современным оборудованием и высокотехнологичной качественной продукцией, — говорит руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. — Посетители смогут узнать об особенностях производства, а также поучаствовать в увлекательных мастер-классах профессионалов в той или иной отрасли.

Акция «Открой#Моспром» продлится до 30 марта.

ТОП-5 ИНТЕРЕСНЫХ И БЕСПЛАТНЫХ МЕСТ СТОЛИЦЫ

1. Парк искусств «Музеон» — это выставочная площадка под открытым небом, представляющая множество интерактивных зон, экспозицию скульптур из камня и дерева, а также уютную прогулочную зону. Кроме того, это место постоянных концертов начинающих музыкантов и звезд сцены, лекторов и уличных театров. Здесь же находится кинотеатр под открытым небом.

2. Галерея «Метро», расположенная на станции «Выставочная», — это абсолютно открытое выставочное пространство, где несколько раз в год демонстрируются различные фотографические и художественные коллекции. Здесь можно как скоротать время в ожидании знакомых, так и целенаправленно ознакомиться с необычными проектами.

3. Центр современного искусства «Винзавод» сейчас используется как одна из крупнейших выставочных площадок Москвы и одно из самых популярных мест среди столичной молодежи. Первоначально местные залы использовались исключительно в качестве галерей. Однако со временем в инетрактивных шоу, фестивалях и ярмарках стали задействоваться все представители творческих профессий.

5. Крутицкое подворье — абсолютно бесплатный, но при этом грандиозный памятник архитектуры прошлых столетий, расположенный в центре Москвы. Знатоков привлекает непростая история этого места, москвоведов — необычная архитектура, а простых горожан — возможность отвлечься от привычной суеты и просто отдохнуть.