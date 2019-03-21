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Россиян углубят в историю проституции 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: пресс-служба Музея истории проституции
На Арбате откроется первый московский Музей истории проституции с почасовой оплатой. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 20 марта.
Открытие запланировано на пятницу, 29 марта. Стоимость входного билета с экскурсией составляет 100 рублей, без экскурсии — 50 рублей. Отмечается, что в музей истории проституции требуются сотрудники.
Коллекция редких гравюр, предметов и фотографий принадлежит художнику Валерию Переверзеву — основателю Музея телесных наказаний, который расположен на Старом Арбате. Помимо экспозиции гостям предлагается экскурсия, посвященная представительницам профессии разных времен.
В феврале мэр Амстердама Фемке Халсема призвала реформировать знаменитый Квартал красных фонарей — городской район, в котором процветает секс-индустрия. Она посчитала, что превращение проституции в туристическую достопримечательность унизительно и недопустимо.
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Новости Москвы , Валерий Переверзев , Lenta.ru
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