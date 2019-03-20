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В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны 

Рамблер 1 час назад
В столичном зоопарке звери выходят из зимней спячки. В начале марта там проснулись степные сурки, грызуны находились в своей норе на протяжении пяти месяцев. За долгую зиму звери потеряли не менее трети от своего обычного веса. Вслед за сурками проснулись тушканчики, которые зимовали в специальных холодильниках. И вот теперь к привычной жизни в вольерах возвращаются еноты-полоскуны, которые провели в спячке четыре месяца. Животные пока еще ведут себя пассивно, приходя в себя после длительного сна и осваиваясь в своем вольере. А тем временем зоологи ждут, когда проснутся и другие обитатели зоопарка: ежи, бурые и гималайские медведи.
Новости Москвы , Видео , Другое , Общество
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