В столичном метро появились новые поезда

Два новых поезда "Москва-2019" из восьми вагонов запустили на Сокольнической линии метро, написал Сергей Собянин

Как сообщил мэр в микроблоге в Twitter, в них поручни стали удобнее, улучшена тормозная система.

"В ближайшее время запустим на красной ветке еще 10 таких составов. Будет комфортнее и просторнее", — отметил он. На Сокольническую линию #мосметро вышли два новых 8-вагонных поезда "Москва-2019". В них удобнее поручни и лучше тормозная система. В ближайшее время запустим на красной ветке еще 10 таких составов. Будет комфортнее и просторнее. pic.twitter.com/K1VSNhW9cR— Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 22, 2019

В феврале глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов рассказал, что в подземке тестируют поезда "Москва-2019". По его словам, до конца года на линии выйдет 45 обновленных составов, в которых будет 360 вагонов. Это обновленная модель составов "Москва", запущенных в 2017 году.

Поставки поездов нового поколения "2020" для метро должны начаться в 2020 году. В нем станет больше зарядок, а в салоне будут использовать более современные материалы. Кроме того, изменится двигатель.

Пассажиров столичной подземки возят уже более ста поездов нового поколения. Их можно оценить на БКЛ, а также на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской и Солнцевской линиях.