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В столичном метро появились новые поезда 

Москва24 + ещё 2 48 минут назад
Фото: Twitter
Два новых поезда "Москва-2019" из восьми вагонов запустили на Сокольнической линии метро, написал Сергей Собянин.
Как сообщил мэр в микроблоге в Twitter, в них поручни стали удобнее, улучшена тормозная система.
"В ближайшее время запустим на красной ветке еще 10 таких составов. Будет комфортнее и просторнее", — отметил он.
В феврале глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов рассказал, что в подземке тестируют поезда "Москва-2019". По его словам, до конца года на линии выйдет 45 обновленных составов, в которых будет 360 вагонов. Это обновленная модель составов "Москва", запущенных в 2017 году.
Поставки поездов нового поколения "2020" для метро должны начаться в 2020 году. В нем станет больше зарядок, а в салоне будут использовать более современные материалы. Кроме того, изменится двигатель.
Пассажиров столичной подземки возят уже более ста поездов нового поколения. Их можно оценить на БКЛ, а также на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской и Солнцевской линиях.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Сергей Собянин
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