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Для ЗИЛа разработали проект жилого дома с «цифровым» фасадом 

RT на русском 1 час назад
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Голландское архбюро Drom и бельгийские промышленные дизайнеры Lion Beach разработали для ЗИЛа проект жилого дома с «цифровым» фасадом, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Как заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, использовались параметрические принципы генерации форм. Он отметил, что эта технология — один из ключевых архитектурных трендов в мире.
«Здание в буквальном смысле меняется, реагируя, например, на свойства среды», — пояснил Кузнецов.
В настоящее время рабочие готовятся к устройству основания и фундамента дома.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.
RT на русском: последние новости
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