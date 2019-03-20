Мост в промзоне «Серп и молот» на юго-востоке Москвы построят к лету

Сергей Собянин. Уникальный мост над парком "Зеленая река" в бывшей промзоне "Серп и молот" построят и благоустроят к лету этого года, написал в своем Twitter мэр Москвы

"Мост, который строится в бывшей промзоне "Серп и молот", по конструкции будет настоящим арт-объектом. С приходом тепла начнется благоустройство. Его украсят деревьями, подвесными растениями и вьющимся виноградом. Открытие планируется летом", — написал мэр.

Строительство моста началось весной прошлого года. Он состоит из двух независимых пролетов: один — для движения легковушек и велосипедов, а второй — для пешеходов. Мост пройдет над парком "Зеленая река", который стал ключевым элементом застраиваемой бывшей промзоны. Благодаря мосту в парке появится крытое общественное пространство, которое планируется наполнить зонами отдыха для комфортного времяпровождения в любое время года.

Территория бывшего завода расположена в районе Лефортово и ограничена улицей Золоторожский Вал, шоссе Энтузиастов и проездом завода "Серп и молот".

В советские времена там выпускали трубы, изделия из стали, проволоку и металлические листы. После 1990-х годов объем производства резко уменьшился. Цеха закрывались один за другим, завод окончательно прекратил свою работу в 2011 году.