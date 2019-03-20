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Мост в промзоне «Серп и молот» на юго-востоке Москвы построят к лету 

ТАСС 1 час назад
Фото: Twitter
Уникальный мост над парком "Зеленая река" в бывшей промзоне "Серп и молот" построят и благоустроят к лету этого года, написал в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мост, который строится в бывшей промзоне "Серп и молот", по конструкции будет настоящим арт-объектом. С приходом тепла начнется благоустройство. Его украсят деревьями, подвесными растениями и вьющимся виноградом. Открытие планируется летом", — написал мэр.
Строительство моста началось весной прошлого года. Он состоит из двух независимых пролетов: один — для движения легковушек и велосипедов, а второй — для пешеходов. Мост пройдет над парком "Зеленая река", который стал ключевым элементом застраиваемой бывшей промзоны. Благодаря мосту в парке появится крытое общественное пространство, которое планируется наполнить зонами отдыха для комфортного времяпровождения в любое время года.
Территория бывшего завода расположена в районе Лефортово и ограничена улицей Золоторожский Вал, шоссе Энтузиастов и проездом завода "Серп и молот".
В советские времена там выпускали трубы, изделия из стали, проволоку и металлические листы. После 1990-х годов объем производства резко уменьшился. Цеха закрывались один за другим, завод окончательно прекратил свою работу в 2011 году.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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