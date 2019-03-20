Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уникальным фасадам станции «Пресня» в Москве вернули исторический облик 

РИАМО + ещё 1 2 часа назад
Фото: сайт мэра Москвы
В Москве завершился ремонт фасадов жилого дома, входящего в комплекс зданий и сооружений станции «Пресня», специалисты расчистили стены от поздних красок и привели в порядок исторический декор, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.
Департамент принял итог ремонтных работ, проведенных в памятнике по адресу: 3-я Магистральная улица, дом 26, стр. 1. Жилой дом комплекса зданий и сооружений станции «Пресня» выполнен в стиле эклектики. За время существования его фасады практически не перестраивались и поэтому сохранили исторический облик.
«К моменту ремонта фасады заметно обветшали: появились широкие трещины, начала разрушаться кладка и штукатурка. Специалисты тщательно расчистили кирпичную кладку от поздних слоев краски, провели ее вычинку и просушили. Также были устранены все трещины, отремонтирован декор, установлены металлические отливы и окрашены стены», — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Станция «Пресня» входит в ансамбль Московской окружной железной дороги, которая была построена в самом начале ХХ века (церемония начала работ состоялось 3 августа 1903 года). Поскольку Московская окружная имела государственное значение, к участию в проекте привлекли лучших российских инженеров и архитекторов.
Проектированием мостов занимались легендарные инженеры-мостостроители Николай Белелюбский и Лавр Проскуряков, а за архитектурную концепцию сооружений отвечал профессор архитектуры, действительный член Академии художеств Андрей Померанцев.
Станции создавались по индивидуальным проектам, в стиле, свойственном эпохе модерна. В ходе проектирования был создан единый оригинальный стиль зданий и станций Окружной дороги — краснокирпичные здания с белой отделкой и черепичной крышей.
РИАМО: последние новости
Около 3 тонн риса заготовят для фестиваля плова в рамках праздника Навруз в Москве Площадка проекта «Музыка в метро» появится в демонстрационном павильоне МЦД Картины «Иван Грозный и сын его Иван…» не будет на выставке Репина в Третьяковке
Комментарии
Новости Москвы , Алексей Емельянов , Москва
Читайте также
Видео
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Происшествия В мире
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Украина В мире
Россияне разглядели «черную дыру» в небе
Наука и техника
Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых
Криминал Происшествия
Президент Грузии отказалась разговаривать на русском
Кавказ В мире
«Мне прилечь с Началовой?»: Борисова дважды вызвала неотложку
Шоу-бизнес Статьи
«Девочка переживает»: Алдонин отказался от дочери Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение