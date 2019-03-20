В столице проводится конкурс на лучший домик для птиц

Москву возвращаются перелетные птицы. Построить жилища, где пернатые смогут обустроить гнезда, и стать участниками конкурса «Птичий дом» горожан всех возрастов приглашает Мосприрода.

На конкурс принимаются искусственные гнездовья, сделанные самостоятельно: скворечники, синичники, совятники, стрижатники, домики для горихвосток, пищух и других птиц. Их нужно принести до 1 апреля в дирекцию Мосприроды по адресу: Озерная улица, дом 8. От каждого участника принимается только одна работа.

Самые лучшие домики для птиц развесят на особо охраняемых природных территориях Москвы. Благодаря участникам в парках появятся целые «птичьи улицы» — например, Скворцовая, Дроздовая и Соловьиная, проспекты Трясогузки и Зяблика.

Победители получат призы, дипломы и грамоты.