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В столице проводится конкурс на лучший домик для птиц 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 2 часа назад
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
В Москву возвращаются перелетные птицы. Построить жилища, где пернатые смогут обустроить гнезда, и стать участниками конкурса «Птичий дом» горожан всех возрастов приглашает Мосприрода.
На конкурс принимаются искусственные гнездовья, сделанные самостоятельно: скворечники, синичники, совятники, стрижатники, домики для горихвосток, пищух и других птиц. Их нужно принести до 1 апреля в дирекцию Мосприроды по адресу: Озерная улица, дом 8. От каждого участника принимается только одна работа.
Самые лучшие домики для птиц развесят на особо охраняемых природных территориях Москвы. Благодаря участникам в парках появятся целые «птичьи улицы» — например, Скворцовая, Дроздовая и Соловьиная, проспекты Трясогузки и Зяблика.
Победители получат призы, дипломы и грамоты.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
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