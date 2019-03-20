В столице готовят к открытию «Остров мечты»

Московский "Остров мечты" становится все более реальным. Практически достроены сторожевые башни замка — входная группа первого в России и крупнейшего в Европе тематического парка развлечений. Уже началась посадка деревьев, а в ближайшее время специалисты приступят к монтажу аттракционов. Их, кстати, изготавливали на заказ.

Серые башни уже приобрели очертания сказочного замка, а за ними выстроен целый город. Основные работы завершены, даже остекление купола выполнено на 80 процентов. Эта конструкция уникальная, самая большая в Европе: площадь — девять тысяч квадратных метров, высота — 35 метров. Такой навес позволит парку работать круглый год — и в дождь, и в снег, и в самый сильный ветер.

"Приступили к отделочным работам и декоративным работам. Это действительно специализированные работы. У нас работает очень интернациональная команда, много специалистов со всей России приезжают для производства этих уникальных работ. По сути, это ручная работа. Работают скульпторы, художники", — говорит руководитель проекта "Остров мечты" Константин Голубев.

Отделочные работы — самый трудоемкий этап. Пока еще сложно представить, но здесь, на променаде, появится сразу несколько городов в миниатюре: Рим, Лондон, и даже Барселона будет представлена в виде знаменитого "Дома Костей" Антонио Гауди. Чтобы это рукотворное чудо воплотить в жизнь, на объекте сейчас трудятся более двух тысяч строителей, и их число будет увеличено почти вдвое, чтобы успеть к сроку.

За плотной пленкой — один самых больших аттракционов парка: летная школа. Всего их будет около сорока, и к монтажу уже приступили. Расположатся они в восьми тематических зонах с анимационными персонажами — как зарубежными, так и отечественными. Некоторые из аттракционов спроектированы специально для московского "Острова мечты", и больше нигде в мире таких нет.

"У нас будет, например, темная катальная гора, которая будет совмещать в себе поездку на том, что в России называется американская горка, с шоу вокруг, с петлями, переворотами. Не сказал бы, что она страшная, она скорее веселая и интересная", — говорит технический директор парка "Остров мечты" Иван Шоль.

"Остров мечты" строится в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. По предварительным оценкам, его смогут посещать до 50 миллионов гостей в год.

"Это не просто тематический парк — мы считаем, что это туристический кластер в Москве, где помимо тематического парка будут построены еще городской променад с концертным залом на 3700 мест, кафе, рестораны", — говорит председатель Совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.

Вокруг крытой части расположится ландшафтный парк — посадку деревьев уже начали.

Добраться до "Острова мечты" тоже будет несложно: рядом станция метро "Технопарк". А скоро откроется пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова. А сам парк встретит первых гостей уже в конце этого года.