Липовую аллею в «Сокольниках» восстановят по просьбе москвичей

Сергей Собянин в ходе осмотра хода строительства станции БКЛ "Стромынка" заявил, что власти восстановят липовую аллею от Русаковской улицы к главному входу в парк "Сокольники". Мэр отметил, что об этом просили сами жители города.

"При производстве работ всегда есть какие-то временные неудобства, в том числе жители просили восстановить липовую аллею, которая была здесь от станции до парка. Мы не только восстановим, посадим больше деревьев", — сказал глава столицы.

В аллею планируют гармонично вписать один из наземных павильонов строящейся "Стромынки". Станция появится у главного входа в парк "Сокольники". Ожидается, что новой платформой каждый день будут пользоваться 300 тысяч москвичей.

Сейчас рабочие завершают устройство ограждающих конструкций. кроме того, они разрабатывают грунт котлованов.

Строить участок БКЛ от "Савеловской" до "Авиамоторной" длиной 12,8 километра начали в 2015 году. В составе участка с пятью станциями будет построена соединительная ветка в депо "Нижегородское".

Ранее Сергей Собянин назвал северо-восточный участок нового кольца метро непростым из-за того, что он проходит под рекой Яузой и примыкает к четырем действующим веткам. По словам мэра, "Стромынка" позволит миллионам москвичей быстрее добираться до одного из популярных мест отдыха.