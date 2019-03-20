Пикник «Афиши»-2019 объявил новую волну музыкантов: это Pusha-T, Mura Masa, Антоха MC и Eighteen

Лучший день лета пройдет 3 августа в музее-заповеднике «Коломенское», главную сцену закроют легендарные The Cure. Музыканты выступят в Москве спустя ровно тридцать лет и три месяца после выхода альбома «Disintegration» — одного из лучших в истории группы.

Отдельная сцена будет отдана фестивалю Gazgolder Live. Отвечать за нее будет творческое объединение «Газгольдер», здесь сыграют такие артисты, как Баста, проект Скриптонита Gruppa Skryptonite, T-Fest, Matrang и Смоки Мо.

Сегодня стали известны новые имена музыкантов.

Pusha-T

Автор «Daytona» — лучшего рэп-альбома прошлого года — и человек, попавший в элиту хип-хоп-индустрии прямо с американских окраин. Сегодня он правая рука Канье Уэста и политический активист, выпускает свои модели кроссовок и ведет жизнь уважаемого рэпера. При этом остается верным своей музыке — миксу емких и едких куплетов с злободневным битом.

пресс-служба

Mura Masa

Большая надежда британской электроники с душой. Уроженец маленького острова Гернси, автор утонченных песен, в которых хватает и даба, и вайба. В записи его дебютного альбома участвовали A$AP Rocky и Деймон Албарн, с ним же Mura Masa был номинирован на «Грэмми» и UK Music Video Award. Такая электроника высшего сорта еще и вживую звучит убедительно — достаточно посмотреть сет Mura Masa на Boiler Room, где не танцуют разве что стены.

пресс-служба

Антоха MC feat. Live Band

Самый самобытный и обаятельный русский музыкант момента, чей витиеватый фанк в интонации легко узнать даже за пять секунд. Пишет песни о труде, спорте, солнце и любви, на Пикнике выступит с live-бендом. В его музыке грува и так предостаточно, а тут, видимо, ожидается полный разнос.

пресс-служба

Eighteen

Один из главных фрешменов прошлого года, сочиняющий элегантные хип-хоп-треки, в которых есть место нетривиальным мелодиям и ритмам. К нему хочется применить эпитеты «стильный» и «цельный», потому что другого такого артиста на русскоязычной сцене, кажется, нет.

Vkontakte, Instagram. Полный список музыкантов, выступающих на Пикнике «Афиши», держится в секрете и будет объявляться постепенно. Следите за новостями о фестивале на сайте picnic.afisha.ru «Афиша Daily» и на страницах в соцсетях: Facebook

пресс-служба

Билеты

Первые 2000 билетов (early bird), поступившие в продажу 3 декабря по специальной цене в 2500 рублей, были распроданы за три часа. Сейчас стоимость билетов на общую территорию составляет 4000 рублей, в специальную зону отдыха — 8000 рублей.

О Пикнике «Афиши»

Пикник «Афиши» — крупнейший в Москве музыкальный фестиваль на открытом воздухе, ежегодно собирающий более 60 000 человек. В разные годы на сцену Пикника выходили Arcade Fire, Kasabian, Blur, Suede, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Foals, Franz Ferdinand, Мика, Земфира, «Ленинград», «Мумий Тролль» и еще более 500 артистов. Помимо музыки Пикник «Афиши» — это обширная гастрономическая программа, маркет, развлечения на свежем воздухе, перформансы, современное искусство — и еще миллион способов отлично провести время.