Стала известна дата закрытия катков в столице

Более 200 катков с искусственным льдом прекратят работу в столице с 25 марта 2019 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Такое решение (о закрытии катков с искусственным льдом с 25 марта — прим. Агентства «Москва») принято в связи с установлением в городе положительных температур наружного воздуха. Катки закрываются, техническое оборудование консервируется до следующего зимнего сезона», — сказал П. Бирюков.

Он отметил, что площадки, на которых располагались катки, будут переведены на летний режим эксплуатации.

К работе в зимний период 2018-2019 гг. в Москве было подготовлено более 1,5 тыс. катков, в том числе свыше 200 — с искусственным льдом.