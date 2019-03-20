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Стала известна дата закрытия катков в столице 

Агентство «Москва» + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости/ Антон Денисов
Более 200 катков с искусственным льдом прекратят работу в столице с 25 марта 2019 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Такое решение (о закрытии катков с искусственным льдом с 25 марта — прим. Агентства «Москва») принято в связи с установлением в городе положительных температур наружного воздуха. Катки закрываются, техническое оборудование консервируется до следующего зимнего сезона», — сказал П. Бирюков.
Он отметил, что площадки, на которых располагались катки, будут переведены на летний режим эксплуатации.
К работе в зимний период 2018-2019 гг. в Москве было подготовлено более 1,5 тыс. катков, в том числе свыше 200 — с искусственным льдом.
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Новости Москвы , Общество , Погода , АГН "Москва"
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